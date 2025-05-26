Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»
Эрик тен Хаг рассчитывает на доминирование «Байера» над соперниками.
«Я хочу побеждать, причем определенным образом: за счет доминирующего, привлекательного футбола, захватывающего для зрителей.
Вместе с игроками, штабом и, прежде всего, болельщиками я хотел бы что-то здесь построить и развить. Вне поля и в раздевалке для меня главное – это крепкий командный дух», – сказал новый главный тренер «Байера».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Байера»
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