Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»

Эрик тен Хаг рассчитывает на доминирование «Байера» над соперниками.

«Я хочу побеждать, причем определенным образом: за счет доминирующего, привлекательного футбола, захватывающего для зрителей.

Вместе с игроками, штабом и, прежде всего, болельщиками я хотел бы что-то здесь построить и развить. Вне поля и в раздевалке для меня главное – это крепкий командный дух», – сказал новый главный тренер «Байера ».

Тен Хаг – в «Байере». Выбрали опыт и успехи Эрика вместо Фабрегаса и Хави