Эрик тен Хаг: «Байер» – один из лучших клубов Германии и входит в расширенную элиту европейского футбола»

Эрик тен Хаг после назначения в «Байер» назвал клуб элитой европейского футбола.

Сегодня бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил клуб Бундеслиги, подписав контракт до лета 2027 года.

«Байер » – один из лучших клубов Германии и входит в расширенную элиту европейского футбола.

Клуб предоставляет отличные условия для работы, общение с руководством меня очень впечатлило.

Я прибыл в «Байер», чтобы подтвердить амбиции, которые возросли в последние годы. Это захватывающая задача – построить что-то вместе и сформировать амбициозную команду в этот период перемен», – сказал тен Хаг.

В «Байере» Эрик сменил Хаби Алонсо, который в сезоне-2023/24 сделал команду чемпионом Германии впервые в ее истории.