Эрик тен Хаг: «Байер» – один из лучших клубов Германии и входит в расширенную элиту европейского футбола»
Эрик тен Хаг после назначения в «Байер» назвал клуб элитой европейского футбола.
Сегодня бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил клуб Бундеслиги, подписав контракт до лета 2027 года.
«Байер» – один из лучших клубов Германии и входит в расширенную элиту европейского футбола.
Клуб предоставляет отличные условия для работы, общение с руководством меня очень впечатлило.
Я прибыл в «Байер», чтобы подтвердить амбиции, которые возросли в последние годы. Это захватывающая задача – построить что-то вместе и сформировать амбициозную команду в этот период перемен», – сказал тен Хаг.
В «Байере» Эрик сменил Хаби Алонсо, который в сезоне-2023/24 сделал команду чемпионом Германии впервые в ее истории.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Байера»
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