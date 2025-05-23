«Спартак» не получал предложений от «Фламенго» по Барко, он интересен другим бразильским клубам. Красно-белые не собираются с ним расставаться
«Спартак» не получал предложений от «Фламенго» по Эсекиэлю Барко.
Ранее была информация, что Барко может продолжить карьеру в «Фламенго».
По информации Metaratings.ru, интерес к аргентинцу проявляют и другие бразильские клубы. При этом в «Спартаке» не собираются расставаться с Барко в летнее трансферное окно.
В сезоне-2024/25 на счету Барко 14 голов и 9 ассистов в 35 матчах во всех турнирах.
Ноттингем Форест
Будет ничья
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Опубликовано: Sports
Источник: metaratings.ru
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