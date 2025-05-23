  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» не получал предложений от «Фламенго» по Барко, он интересен другим бразильским клубам. Красно-белые не собираются с ним расставаться
5

«Спартак» не получал предложений от «Фламенго» по Барко, он интересен другим бразильским клубам. Красно-белые не собираются с ним расставаться

«Спартак» не получал предложений от «Фламенго» по Эсекиэлю Барко.

Ранее была информация, что Барко может продолжить карьеру в «Фламенго».

По информации Metaratings.ru, интерес к аргентинцу проявляют и другие бразильские клубы. При этом в «Спартаке» не собираются расставаться с Барко в летнее трансферное окно.

В сезоне-2024/25 на счету Барко 14 голов и 9 ассистов в 35 матчах во всех турнирах.

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?6404 голоса
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: metaratings.ru
logoЭсекиэль Барко
logoСпартак
logoФламенго
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Геркус о Галактионове в «Локомотиве»: «Рука тренера в целом есть. Где-то получается, а где-то нет. Тот же Мусаев в «Локо» боролся бы за чемпионство? Скорее нет»
1421 мая, 07:52
Станкович сам закопал себя и осенью, и весной. Но увольнения пока не заслужил
23816 мая, 05:00
Мостовой об Угальде: «Результативность упала, как только сказали, что «ПСЖ» и «Ливерпуль» якобы хотят его. Слухи повлияли на Манфреда, агенты это подогревают»
1214 мая, 11:00
Гурцкая о Станковиче: «Слабый тренер, и даже мотивация перестала работать. Его уберут, только еще полгода дадут. Хоть один человек в мире может сказать, во что играет «Спартак»?»
7312 мая, 17:37
Главные новости
Чемпионшип. «Сандерленд» и «Шеффилд Юнайтед» играют за выход в АПЛ в финале плей-офф
82 минуты назадLive
Судьи не назначили пенальти после падения Кордобы в штрафной «Динамо» из-за офсайда у форварда «Краснодара»
22 минуты назадФото
«Зенит» – «Ахмат». 1:0 – Мостовой забил с пенальти на 25-й. Онлайн-трансляция
224 минуты назадLive
Инфантино допустил, что Роналду сыграет на КЧМ. Представители форварда «Аль-Насра» недовольны словами главы ФИФА
820 минут назад
«Краснодар» – «Динамо». Кордоба и Карраскаль играют, «быки» станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция
15120 минут назадLive
«Спартак» – «Химки». 1:0 – Умяров забил из-за штрафной на 4-й. Онлайн-трансляция
1529 минут назадLive
Чемпионская развязка в РПЛ. «Краснодар» играет с «Динамо», «Зенит» принимает «Ахмат», ЦСКА против «Пари НН», «Спартак» – «Химки»
85633 минуты назадLive
Станкович о сезоне «Спартака»: «Мы могли еще раньше занять третье место, а могли быть еще выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок»
434 минуты назад
Семак перед последним туром: «Не все в руках «Краснодара». «Зениту» нужно сделать все для победы, а дальше посмотрим, как сыграют соперники»
1142 минуты назад
Леонид Слуцкий: «Чемпионскую игру не показывает никто. Я видел матч «Зенита» в Махачкале – большой клуб не имеет права так играть»
1245 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Секулич стал лучшим бомбардиром Первой лиги с 14 голами, Уридия – лучший ассистент с 9 пасами
111 минут назад
Даку забил 15-й гол в сезоне РПЛ. До Угальде – 1 мяч
213 минут назад
Тикнизян из-за «психоэмоционального состояния» пропускает игру с «Акроном»: «Наир попросил не ехать в Самару. «Локомотив» пошел на встречу»
520 минут назад
🎙 «Акрон» проводит прямой эфир с генеральным директором Власовым, Куражом-Бамбеем и экспертами перед финалом дебютного сезона в РПЛ. Подключайтесь!
32 минуты назадВидео
«Акрон» – «Локомотив». Дзюба и Батраков играют. Онлайн-трансляция
433 минуты назадLive
«Динамо» Махачкала – «Ростов». Комличенко и Роналдо играют. Онлайн-трансляция
1433 минуты назадLive
ЦСКА – «Пари НН». Пьянич играет, армейцы займут 3-е место в случае победы. Онлайн-трансляция
1333 минуты назадLive
Гусев о том, за счет чего «Динамо» постарается не дать «Краснодару» стать чемпионом: «Игра покажет. Сейчас говорить бессмысленно»
35 минут назад
Флик оценил сезон «Барсы»: «Между восьмеркой и десяткой. Главное, чтобы важные игроки остались»
541 минуту назад
32-летний Стилл возглавит «Саутгемптон». Контракт с тренером «Ланса» подпишут на три года
148 минут назад