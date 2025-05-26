Хлусевич пошутил о возможном уходе из «Спартака»: «Еду в Крым домой, наслаждаться морем. Краснодар буду проезжать»

Даниил Хлусевич в шутливой форме прокомментировал слухи об уходе из «Спартака».

Ранее появилась информация , что 24-летний полузащитник интересен «Краснодару».

– Много слухов о твоем будущем. Ты останешься в «Спартаке» на следующий сезон?

– Я еду в Крым домой, буду наслаждаться морем. Вот такие слухи!

– От Крыма недалеко до Краснодара.

– Да, буду проезжать его, – сказал со смехом Хлусевич после матча с «Химками» (5:0) в последнем туре Мир РПЛ .