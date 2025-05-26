Хлусевич пошутил о возможном уходе из «Спартака»: «Еду в Крым домой, наслаждаться морем. Краснодар буду проезжать»
Даниил Хлусевич в шутливой форме прокомментировал слухи об уходе из «Спартака».
Ранее появилась информация, что 24-летний полузащитник интересен «Краснодару».
– Много слухов о твоем будущем. Ты останешься в «Спартаке» на следующий сезон?
– Я еду в Крым домой, буду наслаждаться морем. Вот такие слухи!
– От Крыма недалеко до Краснодара.
– Да, буду проезжать его, – сказал со смехом Хлусевич после матча с «Химками» (5:0) в последнем туре Мир РПЛ.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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