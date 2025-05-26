Кахигао о сезоне «Спартака»: «Мы должны быть лучше»
Франсис Кахигао заявил, что «Спартак» должен выступать лучше.
Красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и не вышли в суперфинал Фонбет Кубка России.
– Какую оценку вы можете поставить по итогам сезона?
– Мы должны быть лучше, – сказал спортивный директор «Спартака» Кахигао.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57643 голоса
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости