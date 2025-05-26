Кахигао о сезоне «Спартака»: «Мы должны быть лучше»

Франсис Кахигао заявил, что «Спартак» должен выступать лучше.

Красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и не вышли в суперфинал Фонбет Кубка России.

– Какую оценку вы можете поставить по итогам сезона?

– Мы должны быть лучше, – сказал спортивный директор «Спартака » Кахигао .