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«Зенит» все равно будет доминировать в ближайшие годы. Семак – топ-тренер, он выиграл 6 титулов подряд». Жирков о чемпионстве «Краснодара»

Юрий Жирков считает, что «Зенит» вернется к победам в чемпионате России.

В этом сезоне сине-бело-голубые заняли 2-е место в Мир РПЛ, уступив одно очко «Краснодару». До этого петербуржцы становились чемпионами страны шесть сезонов подряд.

– Чего не хватило «Зениту», чтобы стать чемпионом?

– Одной победы не хватило. Наверное, все игроки должны думать, что каждое очко на вес золота.

– Есть мнение, что ключевыми стали зимние домашние поражения от «Крыльев» и «Акрона».

– Любые поражения или ничьи – это всегда чревато в конце недостачей очков.

– Про Сергея Семака сейчас много говорят. Как вы считаете, нужно ли ему продолжать работать в «Зените»?

– «Зенит» – хорошая команда, перспективная, все равно будет доминировать в ближайшие годы. Сергей Семак выиграл шесть титулов подряд. Это говорит о том, что он топ-тренер, – сказал экс-игрок петербургского клуба.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoпремьер-лига Россия
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