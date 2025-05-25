Погребняк о «Зените»: «Не думаю, что сменится тренер – если только не позовут Клоппа. Семак проделывает хорошую работу»
Павел Погребняк считает, что Сергея Семака в «Зените» трудно заменить.
В этом сезоне команда Семака заняла 2-е место в чемпионате России и вылетела из Фонбет Кубка России. Сегодня петербургский клуб отмечает столетний юбилей.
«У «Зенита» действительно этот сезон без трофеев. Мягко говоря, это неудача, тем более в год столетия. Двойного праздника не получится.
Но Семак проделывает хорошую работу и имеет определенный кредит доверия. Не думаю, что в «Зените» что-то изменится в тренерском плане. Если только не позовут Клоппа», – сказал экс-полузащитник петербургского клуба.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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