Погребняк о «Зените»: «Не думаю, что сменится тренер – если только не позовут Клоппа. Семак проделывает хорошую работу»

Павел Погребняк считает, что Сергея Семака в «Зените» трудно заменить.

В этом сезоне команда Семака заняла 2-е место в чемпионате России и вылетела из Фонбет Кубка России. Сегодня петербургский клуб отмечает столетний юбилей.

«У «Зенита » действительно этот сезон без трофеев. Мягко говоря, это неудача, тем более в год столетия. Двойного праздника не получится.

Но Семак проделывает хорошую работу и имеет определенный кредит доверия. Не думаю, что в «Зените» что-то изменится в тренерском плане. Если только не позовут Клоппа », – сказал экс-полузащитник петербургского клуба.