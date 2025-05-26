  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гафин о словах Медведева про месть «Краснодару»: «Воспринял тоже по-пацански. «Динамо» проиграло, но в безразличии нас никто не упрекнет, думаю»
25

Гафин о словах Медведева про месть «Краснодару»: «Воспринял тоже по-пацански. «Динамо» проиграло, но в безразличии нас никто не упрекнет, думаю»

Дмитрий Гафин отреагировал на слова Александра Медведева о мести «Краснодару».

«Динамо» уступило «Краснодару» (0:3) в 30-м туре Мир РПЛ. Команда Мурада Мусаева выиграла чемпионат России, опередив «Зенит» на 1 очко.

Перед заключительным туром председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил: «Динамо» по-пацански должно отомстить «Краснодару» за прошлый сезон».

– Как вы восприняли данное высказывание?

– Воспринял тоже по-пацански.

– Отправляли ли вы эту цитату тренеру или игрокам?

– Нет-нет, не показывали. Слушайте, вы видели, команда вышла играть в футбол, а не ерундой заниматься. Да, мы проиграли, но я думаю, что никто не сможет нас упрекнуть в том, что команда вышла безразличной на этот матч.

– Согласны ли вы с тем, что момент у Нгамале во втором тайме – это эпизод, который мог решить исход чемпионства?

– Возможно.

– Какая первая мысль была в голове, когда увидели этот момент?

– Не помню, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

Кто выиграет Лигу конференций?3585 голосов
БетисБетис
ЧелсиЧелси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoЗенит
Дмитрий Гафин
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Судьи в РПЛ чаще ошибались в пользу «Спартака» и «Краснодара» и против «Динамо» и «Зенита». ВАР влиял на решения арбитров в 127 из 134 случаев («СЭ»)
25826 мая, 10:33
Губерниев о том, что РПЛ одна из лучших по зрелищности: «Да что там в Европе, в мире! Футбол в России прекрасен, нам несказанно повезло с такой интригой»
3326 мая, 09:34
Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии Спортса’‘. Агкацев – 2-й, Батраков – 3-й, Барко – 4-й, Мойзес – 5-й, Угальде – 12-й, Сперцян – 18-й, Дзюба – 19-й, Глушенков – 21-й
14525 мая, 08:54
Главные новости
Карпин почти в «Динамо», МОК не допускает хоккеистов РФ на Олимпиаду, Медведев выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос» и другие новости
340 минут назад
Масштабный турнир в селе, женский футбол во Владикавказе или команда с 12-летним тренером? Голосуйте за лучший проект России
55 минут назадСпецпроект
Семшов об отказе «Черноморцу» в лицензии: «Если город маленький, зачем строить арену на 10 тысяч? До ЧМ стадион не был новый у Калининграда, Екатеринбурга и Сочи»
15сегодня, 03:42
«Рома» о стычке Дзаньоло с молодыми игроками клуба: «Он был явно нетрезв. Помочился в помещении, провоцировал, футболистам потребовалась госпитализация»
17сегодня, 01:47
Сане предложен «Тоттенхэму». Вингер «Баварии» станет свободным агентом в июне (Sky Sports)
26вчера, 21:59
Гасперини сообщил «Аталанте», что уходит. «Рома» хочет пригласить тренера, он согласен на переговоры
28вчера, 21:57
Аморим летал в Монако после поражения «МЮ» в финале ЛЕ на заседание руководства. Вернувшись в Манчестер, тренер сообщил, что остается в клубе
15вчера, 21:41
Мохамед Салах: «Смогу играть до 39-40 лет, думаю. Уйду раньше, если почувствую, что хочу остановиться, я многого достиг»
3вчера, 21:38
Отец Игнатова подтвердил, что хавбек покинет «Спартак». У Михаила нет результативных действий в 15 матчах сезона
36вчера, 21:27
Модрич интересен «Аль-Насру» Роналду, «Интер Майами» Месси, «Аль-Иттифаку» и клубам Бразилии. Семья Луки предпочитает переезд в США (Foot Mercato)
18вчера, 21:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кунья требовал 10-й номер во время переговоров с «МЮ». Форвард «Вулвс» «видит себя ведущим игроком» (Talksport)
314 минут назад
Кафанов об Агкацеве: «Становится большим вратарем. Огромный прогресс — прежде всего в психологии и сильном менталитете»
39 минут назад
Сперцян и Тикнизян отказали «Ноа». Армянский клуб хочет усилиться перед ЛЧ (Metaratings)
958 минут назад
Хейсен о переходе в «Реал»: «Возвращаюсь домой»
3сегодня, 03:20Фото
Губочан о 100-летии «Зенита»: «Жаль, что юбилей прошел не на фоне очередного чемпионства, но это футбол — невозможно каждый год выигрывать трофеи»
1сегодня, 02:58
Вице-президент «Урала» перед «Ахматом»: «Цель — вернуться в РПЛ. Нужная химия и энергия будут залогом нашего успеха»
5сегодня, 01:59
Рахимов о Карпине в «Динамо»: «Будет ставить тот же футбол, что в «Ростове»: организованная, интенсивная игра с хорошими переходами. Игрокам среднего возраста сложнее перестраиваться, чем молодежи»
10сегодня, 01:17
Тимощук о стандартных положениях «Зенита»: «Стараемся мониторить ведущие чемпионаты – «Арсенал», команды из Бельгии и Голландии»
12вчера, 21:48
Хави о клубном ЧМ: «Ощущение, что достал до небес, когда побеждаешь. Это сложно, ты сталкиваешься с разными стилями, футбол другой, с большим количеством борьбы»
5вчера, 21:16
Парфенов о новом контракте Станковича в «Спартаке»: «Российский тренер не получил бы такого доверия»
13вчера, 20:24