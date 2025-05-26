Гафин о словах Медведева про месть «Краснодару»: «Воспринял тоже по-пацански. «Динамо» проиграло, но в безразличии нас никто не упрекнет, думаю»
«Динамо» уступило «Краснодару» (0:3) в 30-м туре Мир РПЛ. Команда Мурада Мусаева выиграла чемпионат России, опередив «Зенит» на 1 очко.
Перед заключительным туром председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил: «Динамо» по-пацански должно отомстить «Краснодару» за прошлый сезон».
– Как вы восприняли данное высказывание?
– Воспринял тоже по-пацански.
– Отправляли ли вы эту цитату тренеру или игрокам?
– Нет-нет, не показывали. Слушайте, вы видели, команда вышла играть в футбол, а не ерундой заниматься. Да, мы проиграли, но я думаю, что никто не сможет нас упрекнуть в том, что команда вышла безразличной на этот матч.
– Согласны ли вы с тем, что момент у Нгамале во втором тайме – это эпизод, который мог решить исход чемпионства?
– Возможно.
– Какая первая мысль была в голове, когда увидели этот момент?
– Не помню, – сказал председатель совета директоров «Динамо».