Гафин о словах Медведева про месть «Краснодару»: «Воспринял тоже по-пацански. «Динамо» проиграло, но в безразличии нас никто не упрекнет, думаю»

Дмитрий Гафин отреагировал на слова Александра Медведева о мести «Краснодару».

«Динамо» уступило «Краснодару» (0:3) в 30-м туре Мир РПЛ . Команда Мурада Мусаева выиграла чемпионат России, опередив «Зенит» на 1 очко.

Перед заключительным туром председатель правления «Зенита » Александр Медведев заявил : «Динамо» по-пацански должно отомстить «Краснодару » за прошлый сезон».

– Как вы восприняли данное высказывание?

– Воспринял тоже по-пацански.

– Отправляли ли вы эту цитату тренеру или игрокам?

– Нет-нет, не показывали. Слушайте, вы видели, команда вышла играть в футбол, а не ерундой заниматься. Да, мы проиграли, но я думаю, что никто не сможет нас упрекнуть в том, что команда вышла безразличной на этот матч.

– Согласны ли вы с тем, что момент у Нгамале во втором тайме – это эпизод, который мог решить исход чемпионства?

– Возможно.

– Какая первая мысль была в голове, когда увидели этот момент?

– Не помню, – сказал председатель совета директоров «Динамо ».