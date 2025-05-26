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Алексей Батраков: «Звездой РПЛ себя не ощущаю. Прибавлять надо в менталитете, в уверенности на поле, становиться более хладнокровным»

Алексей Батраков заявил, что не чувствует себя звездой чемпионата России.

«Есть куда расти. Понимаю, что могу еще больше. Звездой Премьер‑лиги себя не ощущаю.

Буду стараться в следующем сезоне и игру еще лучше показать, и очков больше команде принести.

Прибавлять надо в менталитете, в уверенности на поле, становиться более хладнокровным, – сказал полузащитник «Локомотива».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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