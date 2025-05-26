Агент Батракова об интересе «Вольфсбурга»: «Информация не соответствует действительности. «Локомотив» обязательно поделился бы этим»
Агент Алексея Батракова опроверг интерес «Вольфсбурга» к полузащитнику.
Ранее появилась информация, что немецкий клуб предлагал «Локомотиву» за Батракова 15 млн евро минувшей зимой.
«Информация про попытку «Вольфсбурга» купить Алексея Батракова не соответствует действительности. Даже если предположить, что «Вольфсбург» выходил с этим предложением на «Локомотив», менеджмент клуба обязательно поделился бы этим, потому что у нас хорошие отношения.
На сегодняшний день руководство «Локомотива» вольно самостоятельно принимать решение, но как минимум нас бы они поставили в известность», – сказал Владимир Кузьмичев.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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