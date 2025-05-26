Агент Батракова об интересе «Вольфсбурга»: «Информация не соответствует действительности. «Локомотив» обязательно поделился бы этим»

Агент Алексея Батракова опроверг интерес «Вольфсбурга» к полузащитнику.

Ранее появилась информация , что немецкий клуб предлагал «Локомотиву » за Батракова 15 млн евро минувшей зимой.

«Информация про попытку «Вольфсбурга » купить Алексея Батракова не соответствует действительности. Даже если предположить, что «Вольфсбург» выходил с этим предложением на «Локомотив», менеджмент клуба обязательно поделился бы этим, потому что у нас хорошие отношения.

На сегодняшний день руководство «Локомотива» вольно самостоятельно принимать решение, но как минимум нас бы они поставили в известность», – сказал Владимир Кузьмичев .