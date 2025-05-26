  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Батракова об интересе «Вольфсбурга»: «Информация не соответствует действительности. «Локомотив» обязательно поделился бы этим»
3

Агент Батракова об интересе «Вольфсбурга»: «Информация не соответствует действительности. «Локомотив» обязательно поделился бы этим»

Агент Алексея Батракова опроверг интерес «Вольфсбурга» к полузащитнику.

Ранее появилась информация, что немецкий клуб предлагал «Локомотиву» за Батракова 15 млн евро минувшей зимой.

«Информация про попытку «Вольфсбурга» купить Алексея Батракова не соответствует действительности. Даже если предположить, что «Вольфсбург» выходил с этим предложением на «Локомотив», менеджмент клуба обязательно поделился бы этим, потому что у нас хорошие отношения.

На сегодняшний день руководство «Локомотива» вольно самостоятельно принимать решение, но как минимум нас бы они поставили в известность», – сказал Владимир Кузьмичев.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57657 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoАлексей Батраков
агенты
logoЧемпионат.com
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Россия
logoВольфсбург
Владимир Кузьмичев
logoЛокомотив
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Батракова о новом контракте: «Каких-то промывных вещей нет, мы в рабочем диалоге. Не вижу поводов для беспокойств – обе стороны хотят продлить соглашение»
1218 апреля, 14:55
Агент Вахании об интересе «Зенита» и «Локомотива»: «Илья востребован, отрицать глупо – он один из лучших на позиции. Пока не готов что-то комментировать»
1018 апреля, 08:43
Агент Батракова: «Гвардиола – идеальный тренер для Алексея. Мы помним Хави, Иньесту – это примерно один уровень. Понятно, что до них еще много работать, но задатки есть»
1810 апреля, 15:25
Главные новости
У Ямаля самый высокий средний балл от WhoScored в топ-лигах Европы. Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й
519 минут назад
«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года
21 минуту назад
Жозе Моуринью: «У меня 2 финала еврокубков за 7 лет. Иначе говоря, у меня за 7 лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю»
1731 минуту назад
Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения – часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»
840 минут назад
Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель
1350 минут назад
Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»
30сегодня, 20:49
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
12сегодня, 20:35
Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча
14сегодня, 20:27
Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» для Ямаля: «Не знаю, когда Ламин выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова. Самое главное, что он работает и совершенствуется»
8сегодня, 20:24
«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата
66сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая о «Динамо» Махачкала: «Ищут нового тренера, вели переговоры с несколькими кандидатами. Слышал про Адиева»
5 минут назад
Джеррард о том, что не бил пенальти в финале ЛЧ-2005: «Я чуть было не наложил в штаны, пока ждал своей очереди. Я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы ничего менять»
135 минут назад
Трент заплакал во время парада «Ливерпуля». Собослаи и Салах утешали защитника, покидающего клуб
3сегодня, 20:40
Бартон отредактировал твит о ДТП на параде «Ливерпуля». Изначально он написал: «Все мы знаем, что это было»
8сегодня, 20:40
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Дамак», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Кадисию» Обамеянга
10сегодня, 20:12
Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»
4сегодня, 20:08
Гурцкая о «Ростове»: «Слухи о том, что руководство покидает клуб, сильно преувеличены. Губернатор области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения»
9сегодня, 19:48
Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
13сегодня, 19:28
Гурцкая о Вильягре: «Не выходит на поле, не тренируется с командой. Я даже не слышал, чтобы привозили такого игрока. Как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 млн и не усилиться...»
26сегодня, 18:38
Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»
15сегодня, 18:27