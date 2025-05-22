Агент Батракова: «Переход внутри РПЛ – не для него на сегодняшний день. Если и рассматривать другой клуб, то большой европейский»

Агент Алексея Батракова оценил шансы игрока «Локо» на переход в другой клуб РПЛ.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел 28 матчей в Премьер-лиге, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.

– Для вас принципиально, чтобы была возможность трансфера в Европу?

– Да, мы работаем над этим вопросом. Чтобы если будет хорошее предложение как для клуба, так и игрока, из большого европейского клуба, была возможность и понятная сумма, за которую можно совершить переход.

– Но это не заоблачные 50 млн евро, например?

– Все должно быть соразмерно. Никто не хочет прописать копейки. Должны быть учтены интересы как клуба, так и игрока. Все должны остаться довольны.

– Для России отступных не будет – время от времени появляются мнения о том, что хорошо бы «Зениту» пригласить Алексея.

– Дело в том, что Алексей , если и рассматривает продолжение карьеры в другом клубе, то в большом европейском.

Внутренний переход в РПЛ, по крайней мере, на сегодняшний день, не для него, – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев .