Аршавин о лучших российских игроках: «Кисляк, Батраков и Пиняев сейчас»

Андрей Аршавин назвал трех лучших игроков России на данный момент.

– Пьянич сказал, что Кисляк для него является одним из лучших российских игроков. На ваш взгляд, каких игроков из нашей страны сейчас можно выделить?

– На мой взгляд, лучшими российскими игроками сейчас являются Кисляк , Батраков и Пиняев , – сказал экс-игрок «Зенита», а ныне заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию.

Аршавин о лучших игроках в истории «Зенита»: «Бурчалкин, Желудков и Кержаков. Меня называют легендой клуба, но я себя считаю просто его частью»