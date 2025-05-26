Аршавин о лучших российских игроках: «Кисляк, Батраков и Пиняев сейчас»
Андрей Аршавин назвал трех лучших игроков России на данный момент.
– Пьянич сказал, что Кисляк для него является одним из лучших российских игроков. На ваш взгляд, каких игроков из нашей страны сейчас можно выделить?
– На мой взгляд, лучшими российскими игроками сейчас являются Кисляк, Батраков и Пиняев, – сказал экс-игрок «Зенита», а ныне заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию.
Аршавин о лучших игроках в истории «Зенита»: «Бурчалкин, Желудков и Кержаков. Меня называют легендой клуба, но я себя считаю просто его частью»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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