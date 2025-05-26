Перес об Алонсо: «Все мы знали вашу судьбу – уверен, мы разделим много радостных моментов. Добро пожаловать домой, в «Реал»

Флорентино Перес заявил, что Хаби Алонсо вернулся домой, возглавив «Реал».

Сегодня «Реал» официально представил Алонсо в качестве нового главного тренера.

«Дорогой Хаби, добро пожаловать домой, добро пожаловать в «Реал». Уверен, сегодня вы переживаете очень волнующий момент. Вы доказали это, когда приехали защищать эту футболку в 2009 году. Вы завоевали шесть титулов, которые уже вошли в историю мадридизма. «Вы одна из величайших легенд сборной Испании , с которой выиграли чемпионат мира 2010 года и два чемпионата Европы. Но сегодня вы возвращаетесь домой.

Все мы знали, какова ваша судьба, когда в 2018 году вы возглавили «Инфантиль А». Вы достигли того, что уже вошло в историю немецкого футбола: выиграли Бундеслигу с «Байером». Этот путь делает вас одной из величайших фигур в футболе и одним из лучших тренеров мира. Сегодня вы возвращаетесь в Мадрид в качестве тренера первой команды, чтобы решить одну из величайших задач своей жизни.

У вас будут болельщики, которые любят вас и восхищаются вами. Вы знаете требования в этом клубе, но я уверен, что мы разделим много радостных моментов. Дорогой Хаби, добро пожаловать домой, добро пожаловать в «Реал», – сказал президент мадридского клуба.