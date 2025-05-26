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Перес об Алонсо: «Сегодня особенный день – мы приветствуем одного из нас. Одного из лучших тренеров мира, который знает, что такое «Реал», что значит эта футболка»

Флорентино Перес выступил на презентации Хаби Алонсо.

Сегодня «Реал» официально представил нового главного тренера.

«Maдридизм взращивается каждый день. «Реал Мадрид» принадлежит сердцам людей, потому что этот герб представляет те ценности, над которыми в «Реале» работают каждый день. Ценности, которые были необходимы для достижения рекордов, с которыми трудно сравниться, и для того, чтобы в последние годы провести один из самых успешных периодов в нашей истории.

Сила этого клуба заключается в том, чтобы продолжать работать, чтобы воплотить в реальность мечты фан-базы «Реала». Вот почему сегодня очень особенный день. Пришел тренер, который является одним из лучших в мире и знает, что такое «Реал Мадрид», что значит эта футболка. Сегодня мы приветствуем одного из нас: Хаби Алонсо», – заявил президент мадридского клуба.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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