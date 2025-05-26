Алонсо о «Реале»: «Я дома. Это начало новой эры, болельщики ждут, что мы сделаем историю клуба еще более великой»

Хаби Алонсо заявил о начале новой эры в «Реале».

Сегодня 43-летний баск был представлен в качестве нового главного тренера «Мадрида».

«Добрый день, для меня это особенный день, несомненно. Я отмечу его в своем календаре на всю жизнь.

Я счастлив быть здесь, считаю это место своим домом. Связь с «Реалом » никогда не прерывалась. И когда полтора часа назад я зашел [в тренировочный центр] Вальдебебас, это чувство снова возродилось во мне.

У меня такое чувство, что это начало новой эпохи. Флорентино [Перес ], спасибо тебе за уверенность во мне.

Чувствую, что болельщики «Мадрида» готовы к началу новой эры и с нетерпением ждут этого. Ждут, что мы станем еще больше, сделаем историю этого клуба еще более великой.

Спасибо также моей семье, которая всегда сопровождает меня», – сказал Алонсо.

Алонсо на 100% готов к топ-клубу. Но готов ли именно к «Реалу»?