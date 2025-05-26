Алонсо и «Реал» подписали контракт. Сегодня тренер даст первую пресс-конференцию

Хаби Алонсо подписал контракт с «Реалом».

Вчера «Мадрид» объявил о заключении соглашения с бывшим главным тренером «Байера » до лета 2028 года.

Сегодня состоялась церемония официального подписания контракта между президентом «Реала» Флорентино Пересом и 43-летним баском.

Далее клуб представит Алонсо в роли нового тренера, и Хаби, сменивший Карло Анчелотти , даст первую пресс-конференцию.

В 2009-2014 годах Алонсо выступал за «Реал» как игрок и взял с клубом 6 трофеев, включая Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Как тренер с «Байером» он выиграл чемпионат и Кубок Германии. Хаби также возглавлял юношескую команду «Реал Мадрид» и вторую команду «Реал Сосьедад».

Изображения: кадры из трансляции Real Madrid TV

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