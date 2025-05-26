Салах о Слоте: «Мы много общаемся, не как с Клоппом. Арне сказал, что хочет выжать из меня максимум, он был честен с самого начала»
Мохамед Салах сравнил подход к работе Юргена Клоппа и Арне Слота.
«У каждого тренера свой стиль игры, но я много общаюсь со Слотом, и мы очень хорошо понимаем друг друга. В отличие от Клоппа, мы часто садимся и общаемся, он был честен со мной с самого начала и сказал, что хочет выжать из меня максимум, а я ответил, что хочу чувствовать себя комфортно на поле.
Клопп очень много отдал клубу, и мы многое выиграли с ним», – сказал вингер «Ливерпуля» в интервью египетскому телеканалу On Sport.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57669 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости