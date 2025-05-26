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Салах о Слоте: «Мы много общаемся, не как с Клоппом. Арне сказал, что хочет выжать из меня максимум, он был честен с самого начала»

Мохамед Салах сравнил подход к работе Юргена Клоппа и Арне Слота.

«У каждого тренера свой стиль игры, но я много общаюсь со Слотом, и мы очень хорошо понимаем друг друга. В отличие от Клоппа, мы часто садимся и общаемся, он был честен со мной с самого начала и сказал, что хочет выжать из меня максимум, а я ответил, что хочу чувствовать себя комфортно на поле.

Клопп очень много отдал клубу, и мы многое выиграли с ним», – сказал вингер «Ливерпуля» в интервью египетскому телеканалу On Sport.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
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