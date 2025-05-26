Салах о Саудовской Аравии: «Были серьезные переговоры – переход случился бы, не продли я контракт с «Ливерпулем». Болельщики отчасти надавили на клуб, чтобы я остался»

Мохамед Салах подтвердил, что вел переговоры с клубами из Саудовской Аравии.

В апреле 31-летний вингер продлил контракт с «Ливерпулем » до лета 2027 года.

«Это была хорошая возможность для меня, и [переход] произошел бы, не продли я контракт с «Ливерпулем». У меня прекрасные отношения с руководством чемпионата Саудовской Аравии, мы много общались, переговоры были серьезными.

Переговоры [с «Ливерпулем»] были долгими, я знаю политику клуба. Мы пришли к компромиссу, который устроил всех. Отчасти давление на клуб оказали болельщики – с самого начала я знал, что они хотят, чтобы я остался, и они сыграли в этом свою роль», – сказал Салах в интервью египетскому телеканалу On Sport.