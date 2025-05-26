«Боруссия» Дортмунд и Vodafone подписали контракт на 5 лет. Оператор сотовой связи стал главным спонсором клуба
«Боруссия» Дортмунд объявила о начале сотрудничества с Vodafone.
Один из крупнейших в мире операторов сотовой связи и немецкий клуб заключили контракт на пять лет. Британская компания станет главным спонсором «Боруссии».
Черный логотип Vodafone появится на передней части футболок дортмундцев с сезона-2025/26.
«Мы стабильно играем в Лиге чемпионов на протяжении последних десяти лет, а Vodafone всегда демонстрирует высочайший уровень мастерства в своей области.
Рады, что смогли убедить такого известного партнера объединить усилия в эти экономически сложные времена», – заявил генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.
Напомним, ранее Vodafone был спонсором «МЮ» и Лиги чемпионов.
Фото: bvb.de
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Боруссии»
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