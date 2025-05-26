«Боруссия» Дортмунд и Vodafone подписали контракт на 5 лет. Оператор сотовой связи стал главным спонсором клуба

«Боруссия» Дортмунд объявила о начале сотрудничества с Vodafone.

Один из крупнейших в мире операторов сотовой связи и немецкий клуб заключили контракт на пять лет. Британская компания станет главным спонсором «Боруссии».

Черный логотип Vodafone появится на передней части футболок дортмундцев с сезона-2025/26.

«Мы стабильно играем в Лиге чемпионов на протяжении последних десяти лет, а Vodafone всегда демонстрирует высочайший уровень мастерства в своей области.

Рады, что смогли убедить такого известного партнера объединить усилия в эти экономически сложные времена», – заявил генеральный директор «Боруссии » Ханс-Йоахим Ватцке .

Напомним, ранее Vodafone был спонсором «МЮ» и Лиги чемпионов.

Фото: bvb.de