«То, что «Зенит» не стал чемпионом, хорошо для чемпионата. В следующем году клуб покажет свое». Нобоа о титуле «Краснодара»

Кристиан Нобоа считает, что титул «Краснодара» пойдет на пользу Мир РПЛ.

Вчера «быки» обыграли «Динамо» (3:0) в 30-м туре Мир РПЛ и впервые в истории стали чемпионами России. Краснодарцы на одно очко опередили «Зенит », который был чемпионом на протяжении шести предыдущих сезонов.

Сегодня Нобоа принял участие в матче легенд, приуроченном к 100-летию петербургского клуба.

«Очень хорошие впечатления от сегодняшнего матча. Вспомнил время, когда мы играли здесь. Я скучал по этому. Соскучился по многим ребятам. Отличное настроение!

Я сразу согласился приехать на ретро-матч. Как только меня спросили, я сразу сказал, что буду. Без всяких сомнений. Спасибо всем. Сумасшедшая атмосфера.

По поводу того, что «Зенит» не стал чемпионом. Я отреагировал спокойно. Это хорошо для чемпионата. Сейчас «Краснодар » чемпион, до этого был «Зенит». Думаю, что «Зенит» в следующем году покажет свое», – сказал бывший полузащитник сине-бело-голубых.