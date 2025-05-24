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  • У «Краснодара» самая высокая средняя посещаемость в РПЛ в истории клуба – 27 561 человек
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У «Краснодара» самая высокая средняя посещаемость в РПЛ в истории клуба – 27 561 человек

У «Краснодара» сейчас самая высокая посещаемость в истории клуба.

Metaratings передает, что на домашних матчах команды Мурада Мусаева, финишировавшей на первом месте в Мир РПЛ, в этом чемпионате в среднем присутствовал 27 561 зритель.

Это самый высокий показатель в истории «быков». Прежний рекорд – 25 200 человек в сезоне-2018/19.

Самой посещаемой командой страны стал «Зенит» – 35 961 человек. Третьим стал «Спартак» – 19 979.

Отмечается, что «Краснодар» стал первым клубом Мир РПЛ со стадионом, вмещающим больше 20 тысяч зрителей, который «смог вернуть показатели аудитории в доковидные сезоны, несмотря на введение Fan ID».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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