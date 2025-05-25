«МЮ» и Кунья согласовали 5-летний контракт. Форвард «Вулвс» получит 10-й номер (Бен Джейкобс)
«Манчестер Юнайтед» и Матеус Кунья договорились о контракте.
«МЮ» и нападающий «Вулверхэмптона» согласовали условия 5-летнего договора, сообщает Бен Джейкобс.
На следующей неделе «Юнайтед» приступит к переговорам с «Вулвс». В новом клубе Матеус должен получить 10-й номер.
Ранее сообщалось, что «МЮ» купит Кунью за 62,5 млн фунтов – это его сумма отступных.
В этом сезоне Кунья провел 33 матча в АПЛ, забил 15 голов и сделал 6 ассистов. Подробная статистика 25-летнего бразильца доступна по ссылке.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
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