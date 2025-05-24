Линделеф покинет «МЮ» как свободный агент. У защитника есть предложения из Италии и Испании

Виктор Линделеф покинет «Манчестер Юнайтед».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что защитник и клуб приняли решение о расставании по окончании сезона. У шведского футболиста есть предложения из Италии и Испании .

Линделеф покинет команду, за которую выступал с сезона-2017/18, в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь .