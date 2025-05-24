Линделеф покинет «МЮ» как свободный агент. У защитника есть предложения из Италии и Испании
Виктор Линделеф покинет «Манчестер Юнайтед».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что защитник и клуб приняли решение о расставании по окончании сезона. У шведского футболиста есть предложения из Италии и Испании.
Линделеф покинет команду, за которую выступал с сезона-2017/18, в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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