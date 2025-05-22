Бюджет «МЮ» на летние трансферы – почти 100 млн фунтов. Благодаря сокращениям продажи не требуются, но предложения рассмотрят, в том числе по Гарначо
Как сообщает The Guardian, такая сумма заложена в бюджет клуба на приобретения этим летом. Главный тренер Рубен Аморим сохраняет твердую поддержку руководства, несмотря на поражение в финале Лиги Европы от «Тоттенхэма» (0:1). Футбольный отдел во главе с сэром Джимом Рэтклиффом хочет, чтобы португалец провел первую предсезонную подготовку и усилил состав команды.
Главными целями Аморима остаются Матеус Кунья из «Вулверхэмптона» в качестве плеймейкера и Лиэм Делап из «Ипсвича» в роли «девятки». Делап оценивается в 30 млн фунтов, отступные Куньи составляют 62,5 млн фунтов.
Отмечается, что у клуба нет необходимости продавать игроков, чтобы приобрести сразу двоих. Это связано с сокращениями, проведенными Рэтклиффом, в результате которых общее число уволенных сотрудников достигнет примерно 450.
«Юнайтед», однако, готов рассмотреть предложения по футболистам, включая Алехандро Гарначо. Вингер ранее поставил под сомнение свое будущее после поражения от «шпор».