Флик об Алонсо в «Реале»: «Ничего удивительного. Он работал в «Байере» на очень хорошем уровне. Рад видеть его в Ла Лиге»
Ханс-Дитер Флик оценил назначение Хаби Алонсо тренером «Реала».
«Ничего удивительного. Я знаю его и разговаривал с ним. Я знаю его философию, и мы наблюдали за его успехами в Германии.
Он работал в «Байере» на очень хорошем уровне и способствовал прогрессу многих игроков. Рад видеть его здесь [в Ла Лиге]», – сказал тренер «Барселоны».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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