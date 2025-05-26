Флик об Алонсо в «Реале»: «Ничего удивительного. Он работал в «Байере» на очень хорошем уровне. Рад видеть его в Ла Лиге»

Ханс-Дитер Флик оценил назначение Хаби Алонсо тренером «Реала».

«Ничего удивительного. Я знаю его и разговаривал с ним. Я знаю его философию, и мы наблюдали за его успехами в Германии.

Он работал в «Байере » на очень хорошем уровне и способствовал прогрессу многих игроков. Рад видеть его здесь [в Ла Лиге]», – сказал тренер «Барселоны».