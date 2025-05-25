Депутат Журова о воспитанниках в «Зените»: «Всегда хочется такого, но должен быть баланс. В случае поражений начнут говорить – кривоногие, играть не умеют»

Депутат Светлана Журова хочет видеть больше воспитанников в «Зените».

– Должен ли «Зенит» делать больший упор на собственных воспитанников?

– Всегда хочется такого. Дети некоторых моих друзей играли в «Смене» – детской команде при «Зените», росли в ней, но в итоге в «Зенит» не попали, играли в других командах.

Конечно, было бы справедливо, чтобы в команде играло больше футболистов из нашего региона. Если в Москве есть выбор между несколькими клубами, то в Санкт-Петербурге сильный клуб один, конкуренция особенно высока. А с наличием легионеров – еще выше. Так что, конечно, я сожалею, когда свои хорошие ребята уезжают в другие клубы.



Но я думаю, что клуб сам лучше знает свою политику. Со стороны смотреть – одно дело, а если не пойдет игра, то упрекнут и не посмотрят, что свои играют. Это не будет оправданием для поражений, сразу начнут говорить – вот, кривоногие, играть не умеют.

Так что должен быть баланс. Тем более легионеры бывают разные. Некоторые делятся с нами своими подходами, практикой, мастерством – и таких легионеров я приветствую. Кто-то остается у нас, тот же сноубордист Вик Уайлд – причем девушка его (Алена Заварзина) уехала, а он остался.

А если игрок приехал просто заработать денег, это мне не сильно нравится, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.

Медведев о воспитанниках: «В «Зените» нет «блатных», на поле выходят лучшие. Мальчишкам с нашего двора трудно пробиваться в основу, наступила другая реальность»