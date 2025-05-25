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Медведев о воспитанниках: «В «Зените» нет «блатных», на поле выходят лучшие. Мальчишкам с нашего двора трудно пробиваться в основу, наступила другая реальность»

Александр Медведев заявил, что в «Зените» нет «блатных» и играют лучшие.

– Какие трансферы «Зенита» за последние шесть лет вам кажутся наиболее удачными?

– Это очень простой вопрос. К нам не только приходили отличные футболисты, они отлично здесь играли. Это и Малком, и Клаудиньо, и Ловрен, и Глушенков – этот большой список можно продолжать.

Но тут есть и другой вопрос. Конечно, всем хочется, чтобы в «Зените» играли, как говорят в таких случаях, мальчишки с нашего двора. Хорошо, что сейчас во дворах появились хорошо оборудованные спортивные площадки.

В связи с этим один из наших тренеров мне недавно сказал: техническому мастерству невозможно научиться по схемам – только в игровой практике. В то время она была не только в спортшколах, но и во дворах. Сейчас об этом можно только вспоминать и сокрушаться, однако наступила другая реальность. Поэтому мальчишкам с нашего двора трудно пробиваться в основной состав «Зенита».

Тем не менее наша академия готовит игроков для РПЛ. Пусть не в «Зените», но в других клубах они играют. Хотя и у нас есть свои воспитанники. Самый свежий пример – Дмитрий Васильев.

При этом надо констатировать – футбол изменился во всем мире. Сейчас ни в одном чемпионате не встретишь случая, чтобы местные игроки или игроки этой страны составляли большую часть команды. За исключением разве что Латинской Америки. Хотя и там легионеров достаточно.

Если же мы нацелены на достижение результата, то играть должны лучшие, без оглядки на то, какой у футболиста паспорт. Один из факторов успеха – в «Зените» нет «блатных». А на поле выходят лучшие и те, кто готов играть с полной самоотдачей и выполнять тренерские установки, – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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