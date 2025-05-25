Средний возраст стартового состава «Челси» – 24 года и 36 дней. Это рекорд АПЛ
«Челси» провел сезон с самым молодым стартовым составом в истории АПЛ.
Лондонцы в гостях победили «Ноттингем Форест» (1:0) в 38-м туре АПЛ, закончили сезон на 4-й строчке и выступят в общем этапе Лиги чемпионов.
Средний возраст стартового состава «Челси» под руководством Энцо Марески в этом сезоне – 24 года и 36 дней. Это рекорд лиги.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57616 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости