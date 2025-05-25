Средний возраст стартового состава «Челси» – 24 года и 36 дней. Это рекорд АПЛ

«Челси» провел сезон с самым молодым стартовым составом в истории АПЛ.

Лондонцы в гостях победили «Ноттингем Форест» (1:0) в 38-м туре АПЛ , закончили сезон на 4-й строчке и выступят в общем этапе Лиги чемпионов.

Средний возраст стартового состава «Челси » под руководством Энцо Марески в этом сезоне – 24 года и 36 дней. Это рекорд лиги.