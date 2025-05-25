Мареска о «Челси» в ЛЧ: «Счастлив и горд. Сделали это, вероятно, с самым молодым составом в истории АПЛ»

Энцо Мареска рад выходу «Челси» в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Синие» на выезде обыграли «Ноттингем Форест » (1:0) в 38-м туре АПЛ , заняли 4-е место и сыграют на общем этапе Лиги чемпионов.

– Что для вас значит выполнение цели на сезон?

– Я счастлив, по многим причинам. Прежде всего, потому что игроки этого заслуживают. С первого дня они очень, очень усердно работали.

С клубом, с владельцами, со спортивными директорами, игроками, мы все идем в одном направлении. И я много раз говорил в течение сезона, что шум был больше снаружи, чем внутри.

– Очень сложная игра была сегодня. Как вы справлялись с эмоциями?

– Да, очень сложная. «Ман Сити» проиграл здесь, «Арсенал» сыграл вничью, «Ливерпуль» сыграл вничью, а «Челси» выиграл. Так что это нелегко.

Игроки показывают, насколько они хороши, какие усилия они приложили. И, к сожалению, мы находимся в такой сфере, где люди судят о нас по результатам. И сегодня, если бы мы не смогли выиграть, вероятно, все вы назвали бы этот сезон катастрофическим. Но это не так.

Я много раз говорил, что этот сезон уже был хорош. 12-е место два года назад, 6-е в прошлом сезоне, 4-е – в этом. С, вероятно, самым молодым составом в истории Премьер-лиги. Так что я очень рад.

– Лига чемпионов дает вам больше возможностей на трансферном рынке?

– Сейчас я не думаю о лете, если честно. Сегодня мы должны быть счастливы, потому что мы привели этот клуб туда, где он должен быть – выступать в самом важном европейском турнире, в ЛЧ. И мы сделали это, и это самый важный день.

Теперь, с завтрашнего дня, мы начинаем готовиться к финалу Лиги конференций в среду, а затем у нас будут дни, чтобы подумать о следующем сезоне.

– Насколько вы гордитесь тем, что пробились в Лигу чемпионов?

– Я очень горд, прежде всего, за игроков. Я чувствую себя частью их прогресса, того, как они росли в течение сезона, и я особенно горжусь этим, потому что они фантастическая группа, прекрасная команда.

Они хорошие парни, много работают, стараются помогать друг другу. И я говорил, вероятно, большую часть времени, что мы недостаточно хороши, слишком молоды, у нас нет лидера, бла-бла-бла, вот такие вещи. Но в конце концов все зависит от результатов, – сказал главный тренер «Челси» Мареска .

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