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  • Хау о 5-м месте «Ньюкасла» в АПЛ: «За 38 матчей мы заслужили право на участие в ЛЧ. Огромное достижение, важный момент для клуба»
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Хау о 5-м месте «Ньюкасла» в АПЛ: «За 38 матчей мы заслужили право на участие в ЛЧ. Огромное достижение, важный момент для клуба»

Эдди Хау назвал заслуженным выход «Ньюкасла» в Лигу чемпионов.

По итогам сезона в АПЛ «Ньюкасл» занял 5-е место, набрав 66 очков. В 38-м туре команда уступила «Эвертону» (0:1).

«Прекрасное чувство, это огромное достижение. Естественно, когда проигрываешь, появляется разочарование, но, думаю, его перекрывает тот факт, что за 38 игр мы заслужили право участвовать в турнире. Это важный момент для клуба», – сказал главный тренер «Ньюкасла».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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