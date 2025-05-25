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Ван Дейк о «ПСЖ» в ЛЧ: «Удивительно, что «Ливерпуль» победил, когда они доминировали в 1-м матче. Я был впечатлен их стилем игры, у них хорошая динамика и отличный тренер»

Вирджил ван Дейк высказался о матчах с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» вылетел из турнира, уступив парижанам по сумме двух матчей (1:0, 0:1, 1:4 по пенальти).

Команда Луиса Энрике сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера».

– Вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» стал поворотным моментом в вашем сезоне. Каково было ваше душевное состояние после первой игры на «Парк-де-Пренс», выигранной по ходу матча?

– Я был очень впечатлен стилем игры «ПСЖ», индивидуальными качествами игроков и приложенными ими усилиями. Было весьма удивительно, что мы победили после того, как они доминировали над нами, но в футболе такое случается.

– Есть ли у вас сожаления по поводу ответного матча?

– В этом матче мы могли забить гол в первые двадцать минут, что изменило бы ход матча. В итоге матч прошел на равных и дошел до серии пенальти, которая была сродни лотерее. Парижане прошли, молодцы. В настоящее время у них очень хорошая динамика, их возглавляет отличный тренер, чьи игровые принципы они прекрасно переняли, – отметил капитан «Ливерпуля».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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