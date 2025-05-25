«Копенгаген» выиграл чемпионат Дании в 16-й раз и побил рекорд КБ
«Копенгаген» стал чемпионом Дании в 16-й раз и установил рекорд.
В заключительном туре «Копенгаген» разгромил «Нордшелланд» (3:0) и на 1 балл опередил «Мидтьюлланд». Тройку замкнул «Брондбю», отставший от лидера на 12 очков.
Этот титул стал 16-м в истории для столичного клуба. До нынешнего сезона «львы» делили рекорд с КБ.
КБ был основан в 1876 году и считается старейшим футбольным клубом в континентальной Европе. Однако последний свой титул копенгагенцы взяли в 1980-м. В последние годы команда играет в низших дивизионах.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Копенгагена»
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