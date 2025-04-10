За превышение скорости защитника «Копенгагена» Уэскаса хотят депортировать из Дании. Мексиканец разогнался до 111 км/ч на улице с лимитом 50 км/ч и может получить 20 дней тюрьмы
Мексиканский защитник «Копенгагена» может быть выдворен из Дании.
Как передает B.T., Родриго Уэскас ехал со скоростью 111 км/ч по улице, на которой ограничение равно 50 км/ч. Помимо лишения водительских прав футболисту грозит 20 дней тюрьмы. Спортивный директор клуба Суне Смит-Нильсен назвал поведение игрока неприемлемым, тот публично принес извинения.
Полиция Копенгагена сообщила, что в суд было направлено заявление с просьбой депортировать Уэскаса. Этого добивается прокурор.
21-летний защитник присоединился к «Копенгагену» в этом сезоне и провел 12 матчей в чемпионате Дании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: B.T.
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