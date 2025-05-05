  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о Глушенкове: «Он не мастер, а пока еще полумастер, возможно. С «Пари НН» не попал в игру в очередной раз – не уверен, увидим ли мы прежнего Максима»
16

Орлов о Глушенкове: «Он не мастер, а пока еще полумастер, возможно. С «Пари НН» не попал в игру в очередной раз – не уверен, увидим ли мы прежнего Максима»

Геннадий Орлов не уверен, что Максим Глушенков вернется на прежний уровень.

«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ. Глушенков был заменен после 1-го тайма.

«Что поделать – концовка чемпионата. Все нервничают, допускают ошибки. Психология. «Спартак» не смог обыграть «Факел», ЦСКА потерял очки в Грозном, «Краснодар» испытывал серьезные проблемы во втором тайме матча с «Рубином». Все бьются, все сопротивляются, никто никому не намерен уступать.

Вот и «Зенит» довольно долго не мог распечатать ворота «Пари НН». Хотя Соболев мог, наверное, пять забить. Пять! В итоге оформил дубль. Ну и то хорошо. Помог команде, помог Сергею Богданычу, принес важную победу.

Но концовка матча получилась для хозяев какой-то скомканной. Все смешалось, игроки поменялись позициями. У нижегородцев был хороший момент, но Латышонок выручил, успел поднять руку.

Видно, что Лусиано не до конца готов, поэтому и вышел только на замену.

Ну а Глушенков... Сложно комментировать. Не попал в игру в очередной раз. Не попадает в створ, какой брак в передачах... Не может выйти на свой оптимальный уровень. И я не уверен, увидим ли мы прежнего Глушенкова.

Возможно, он просто не мастер, а пока еще полумастер. Может быть, где-то не хватает профессионализма. Ну нельзя же так! Какую игру он уже проваливает этой весной?! Семак не от хорошей жизни меняет его в перерыве», – сказал комментатор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПари НН
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
logoЦСКА
logoЕвгений Латышонок
logoГеннадий Орлов
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
logoАлександр Соболев
logoКраснодар
logoАхмат
logoСпорт-Экспресс
logoСергей Семак
logoСпартак
logoЛусиано Гонду
logoРубин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуглас о «Зените» после зимней паузы: «Желание победить слишком велико, это мешает. Нужно быть спокойными, идти от игры к игре»
3сегодня, 09:34
Орлов о дубле Соболева в ворота «Пари НН»: «Против ЦСКА такой свободы уже не будет. Но Александр – герой матча, нужно признать. Зрители ему аплодировали – заслужил»
3сегодня, 09:20
Семак о том, почему не поменял Соболева: «Чуйка уберегла, рад за Сашу. Когда столько давления на игрока, ему иногда это мешает в реализации моментов»
27вчера, 21:18
Главные новости
Игра на ловкость: за прохождение дарим призы 🎁
3 минуты назадТесты и игры
Трент решил покинуть «Ливерпуль» ради нового вызова, деньги не были решающим фактором. Защитник считает, что дружба с Беллингемом поможет адаптироваться в «Реале» (The Athletic)
12 минуты назад
Трент про объявление об уходе из «Ливерпуля»: «Пытался не отвлекать команду, когда мы боролись за трофеи. Теперь выиграли АПЛ, и я почувствовал, что самое время рассказать правду»
311 минут назад
Газизов не согласен, что в РПЛ должны играть только россияне: «Это хайповые обещания на пустом месте. Путь нормального чемпионата – состоять как из воспитанников, так и легионеров»
420 минут назад
🔴 Трент объявил об уходе из «Ливерпуля». Защитник провел 20 лет в системе клуба
122сегодня, 09:16
Ашветия о грузинах в РПЛ: «Семьи не отпускают сыновей в Россию, в Европу стало легко уехать. У обычных людей нет проблем, все политика. Мы соседи и должны жить в мире, в Америку же не переселишь всех»
729 минут назад
«Ливерпуль» готов был сделать Трента самым высокооплачиваемым защитником в АПЛ и одним из в мире. На момент предложения игрок уже рассматривал переезд в «Реал» (The Athletic)
1735 минут назад
Трент – болельщикам «Ливерпуля»: «Я чувствовал вашу поддержку и любовь, это было взаимно. Не сомневаюсь, что вернусь – хочу однажды привести на «Энфилд» своих детей»
2353 минуты назад
Дзюба о словах Комличенко про «рукастого»: «Хотел ответить некрасиво, но решил, что буду взрослее. Воспитание такое – пусть на его совести останется»
1854 минуты назад
Трент об уходе из «Ливерпуля»: «Это разочарует и разозлит многих фанатов, я понимаю их чувства. Но я отдавал клубу все на протяжении 20 лет»
1255 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Журова: «Игроки Грузии попадут под санкции, если провести матч с Россией. Согласятся только супернастоящие спортсмены, которым важен спорт в первую очередь»
641 минуту назад
Кечинов о «Спартаке»: «Остается Кубок и возможность попасть в тройку. Сезон будет успешным, если это произойдет. Клуб преобразился, если сравнивать с командой Абаскаля»
543 минуты назад
Гендиректор «Факела» о Дзюбе: «Сам бы к нам не пошел на его месте – мы понимаем свои возможности. Артема спровоцировали, он ответил в своей манере, Бог всем судья»
4сегодня, 09:40
Дуглас о «Зените» после зимней паузы: «Желание победить слишком велико, это мешает. Нужно быть спокойными, идти от игры к игре»
3сегодня, 09:34
Орлов о дубле Соболева в ворота «Пари НН»: «Против ЦСКА такой свободы уже не будет. Но Александр – герой матча, нужно признать. Зрители ему аплодировали – заслужил»
3сегодня, 09:20
Беншимол о России: «Я восхищен красотой всей страны, но Москва впечатлила больше всего»
7сегодня, 09:02
Президент «Урала» о проверке матча с «Нефтехимиком»: «Это нефутбольные люди раздувают. Уже смеюсь: «Спартак» 0:2 проигрывал «Акрону», 3:2 выиграл. Тоже договорились?»
5сегодня, 08:52
Гасперини о сезоне: «Аталанте» не везло – были неназначенные пенальти, сомнительные удаления. Это стоило нам нескольких очков»
сегодня, 08:37
Гендиректор «Факела» Асхабадзе об отключении ВАР в матче с «Рубином»: «Не получил ответ ЭКС, почему арбитр не мог подождать 2 минуты и посмотреть момент»
2сегодня, 08:36
Только у «Барсы», «Баварии» и «Брентфорда» по 3+ игрока с 10+ голами в чемпионате в топ-5 лиг
14сегодня, 07:46