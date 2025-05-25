Гравенберх сбил Камаду у центрального круга. Судья удалил хавбека «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» за лишение явной возможности забить гол
Райан Гравенберх получил красную карточку в последнем матче «Ливерпуля» в сезоне.
«Ливерпуль» принимает «Кристал Пэлас» (0:1, второй тайм) в 38-м туре АПЛ.
На 68-й минуте 23-летний полузащитник «красных» Гравенберх сбил Даити Камаду в районе центрального круга.
Арбитр Даррен Инглэнд удалил игрока сборной Нидерландов за лишение явной возможности забить гол. ВАР поддержал его решение.
Подробная статистика выступлений Гравенберха – здесь.
Изображения: кадры из трансляции Viaplay
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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