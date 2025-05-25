  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тормена останется в «Краснодаре»: «Я люблю этот клуб, мы вместе сделали великое дело. Эмоции можно сравнить с рождением детей – навсегда запомню этот день»
9

Тормена останется в «Краснодаре»: «Я люблю этот клуб, мы вместе сделали великое дело. Эмоции можно сравнить с рождением детей – навсегда запомню этот день»

Витор Тормена заявил, что останется в «Краснодаре».

В субботу «быки» впервые в истории стали чемпионами России, обыграв в заключительном туре «Динамо» (3:0).

Ранее сообщалось, что бразилец может продолжить карьеру в Бразилии или Турции.

«Нет, я в команде, я с «Краснодаром». Я люблю этот клуб, мы вместе сделали огромное дело, великое дело.

Все было просто превосходно мы написали историю для клуба, для Краснодара.

Не знаю, чем можно сравнить эти эмоции, которые были на арене. Возможно с рождением детей, я безумно счастлив, этот день я навсегда запомню», – сказал защитник «Краснодара».

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57574 голоса
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoOzon Арена
logoСоветский спорт
болельщики
возможные трансферы
logoВитор Тормена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о титуле «Краснодара»: «Двойная победа – в городе закрыт аэропорт, но «быки» все превозмогли. Это говорит о духе, который идет от Галицкого»
4вчера, 11:58
«Все хотели сказку – чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Поздравляю всех болельщиков и весь наш футбол с этим событием». Газизов о титуле «быков»
5вчера, 10:39
Батчи о чемпионстве: «Краснодар» сделал историю – это подарок для президента клуба. Весь город заслужил это, фанаты стали героями матча!»
2вчера, 09:17
Кордоба о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Люблю «Краснодар», такого отношения ко мне не было нигде»
46вчера, 04:24
Главные новости
У Ямаля самый высокий средний балл от WhoScored в топ-лигах Европы. Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й
5 минут назад
«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года
7 минут назад
Жозе Моуринью: «У меня 2 финала еврокубков за 7 лет. Иначе говоря, у меня за 7 лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю»
1217 минут назад
Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения – часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»
426 минут назад
Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель
1136 минут назад
Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»
2846 минут назад
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
12сегодня, 20:35
Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча
14сегодня, 20:27
Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» для Ямаля: «Не знаю, когда Ламин выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова. Самое главное, что он работает и совершенствуется»
8сегодня, 20:24
«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата
65сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Джеррард о том, что не бил пенальти в финале ЛЧ-2005: «Я чуть было не наложил в штаны, пока ждал своей очереди. Я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы ничего менять»
121 минуту назад
Трент заплакал во время парада «Ливерпуля». Собослаи и Салах утешали защитника, покидающего клуб
355 минут назад
Бартон отредактировал твит о ДТП на параде «Ливерпуля». Изначально он написал: «Все мы знаем, что это было»
855 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Дамак», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Кадисию» Обамеянга
10сегодня, 20:12
Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»
4сегодня, 20:08
Гурцкая о «Ростове»: «Слухи о том, что руководство покидает клуб, сильно преувеличены. Губернатор области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения»
9сегодня, 19:48
Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
12сегодня, 19:28
Гурцкая о Вильягре: «Не выходит на поле, не тренируется с командой. Я даже не слышал, чтобы привозили такого игрока. Как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 млн и не усилиться...»
25сегодня, 18:38
Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»
15сегодня, 18:27
32-летний Брызгалов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Факела»
11сегодня, 18:24