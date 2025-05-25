Тормена останется в «Краснодаре»: «Я люблю этот клуб, мы вместе сделали великое дело. Эмоции можно сравнить с рождением детей – навсегда запомню этот день»

Витор Тормена заявил, что останется в «Краснодаре».

В субботу «быки» впервые в истории стали чемпионами России, обыграв в заключительном туре «Динамо» (3:0).

Ранее сообщалось, что бразилец может продолжить карьеру в Бразилии или Турции.

«Нет, я в команде, я с «Краснодаром». Я люблю этот клуб, мы вместе сделали огромное дело, великое дело.

Все было просто превосходно мы написали историю для клуба, для Краснодара.

Не знаю, чем можно сравнить эти эмоции, которые были на арене. Возможно с рождением детей, я безумно счастлив, этот день я навсегда запомню», – сказал защитник «Краснодара ».