Джикия ищет новый клуб, сообщил агент: «Работа по переходу ведется. С руководством «Химок» надо решить вопрос задолженности и статуса, в котором Георгий покинет клуб»

Георгий Джикия намерен покинуть «Химки» этим летом.

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне Мир РПЛ . Игрокам до сих пор не выплатили долги по зарплате.

«Мы держали в голове такой сценарий. Конечно, мы уже заранее начали работу по переходу Георгия в другой клуб. Что-то более подробное пока рано говорить. Тем не менее работа ведется.

В ближайшее время нам надо будет встретиться с руководством «Химок» и отрегулировать вопрос как задолженности, так и того, в каком статусе он может покинуть клуб», – сообщил агент защитника Владимир Кузьмичев .

В этом сезоне 31-летний Джикия провел 17 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.