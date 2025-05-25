  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джикия ищет новый клуб, сообщил агент: «Работа по переходу ведется. С руководством «Химок» надо решить вопрос задолженности и статуса, в котором Георгий покинет клуб»
10

Джикия ищет новый клуб, сообщил агент: «Работа по переходу ведется. С руководством «Химок» надо решить вопрос задолженности и статуса, в котором Георгий покинет клуб»

Георгий Джикия намерен покинуть «Химки» этим летом.

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне Мир РПЛ. Игрокам до сих пор не выплатили долги по зарплате.

«Мы держали в голове такой сценарий. Конечно, мы уже заранее начали работу по переходу Георгия в другой клуб. Что-то более подробное пока рано говорить. Тем не менее работа ведется.

В ближайшее время нам надо будет встретиться с руководством «Химок» и отрегулировать вопрос как задолженности, так и того, в каком статусе он может покинуть клуб», – сообщил агент защитника Владимир Кузьмичев.

В этом сезоне 31-летний Джикия провел 17 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57553 голоса
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
агенты
Владимир Кузьмичев
ТАСС
logoГеоргий Джикия
кризис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вера о «Химках»: «Я уважал клуб, но клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было»
10вчера, 09:26
«Химки» об отказе в выдаче лицензии для РПЛ: «Подадим апелляцию на решение комиссии»
4124 мая, 19:44
«Химки», «Черноморец» и «СКА Хабаровск» не получили лицензии для РПЛ-2025/26
19724 мая, 19:23
В «Химках» напряженная атмосфера из-за долгов по зарплатам. Руководство не сообщает игрокам и персоналу о сроках выплат («СЭ»)
1621 мая, 11:00
Главные новости
У Ямаля самый высокий средний балл от WhoScored в топ-лигах Европы. Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й
2 минуты назад
«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года
4 минуты назад
Жозе Моуринью: «У меня 2 финала еврокубков за 7 лет. Иначе говоря, у меня за 7 лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю»
1114 минут назад
Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения – часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»
323 минуты назад
Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель
1033 минуты назад
Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»
2743 минуты назад
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
1257 минут назад
Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча
14сегодня, 20:27
Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» для Ямаля: «Не знаю, когда Ламин выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова. Самое главное, что он работает и совершенствуется»
8сегодня, 20:24
«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата
65сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Джеррард о том, что не бил пенальти в финале ЛЧ-2005: «Я чуть было не наложил в штаны, пока ждал своей очереди. Я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы ничего менять»
118 минут назад
Трент заплакал во время парада «Ливерпуля». Собослаи и Салах утешали защитника, покидающего клуб
352 минуты назад
Бартон отредактировал твит о ДТП на параде «Ливерпуля». Изначально он написал: «Все мы знаем, что это было»
852 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Дамак», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Кадисию» Обамеянга
10сегодня, 20:12
Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»
4сегодня, 20:08
Гурцкая о «Ростове»: «Слухи о том, что руководство покидает клуб, сильно преувеличены. Губернатор области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения»
9сегодня, 19:48
Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
12сегодня, 19:28
Гурцкая о Вильягре: «Не выходит на поле, не тренируется с командой. Я даже не слышал, чтобы привозили такого игрока. Как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 млн и не усилиться...»
25сегодня, 18:38
Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»
15сегодня, 18:27
32-летний Брызгалов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Факела»
11сегодня, 18:24