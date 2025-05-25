Джикия ищет новый клуб, сообщил агент: «Работа по переходу ведется. С руководством «Химок» надо решить вопрос задолженности и статуса, в котором Георгий покинет клуб»
Георгий Джикия намерен покинуть «Химки» этим летом.
Ранее сообщалось, что подмосковный клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне Мир РПЛ. Игрокам до сих пор не выплатили долги по зарплате.
«Мы держали в голове такой сценарий. Конечно, мы уже заранее начали работу по переходу Георгия в другой клуб. Что-то более подробное пока рано говорить. Тем не менее работа ведется.
В ближайшее время нам надо будет встретиться с руководством «Химок» и отрегулировать вопрос как задолженности, так и того, в каком статусе он может покинуть клуб», – сообщил агент защитника Владимир Кузьмичев.
В этом сезоне 31-летний Джикия провел 17 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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