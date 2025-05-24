«Химки» об отказе в выдаче лицензии для РПЛ: «Подадим апелляцию на решение комиссии»
«Химки» не согласны с отказом им в лицензии для РПЛ-2025/26.
Подмосковный клуб занял 12-е место в чемпионате России, но комиссия РФС по лицензированию отказала ему в праве выступать в высшей лиге в следующем сезоне.
«Мы воспользуемся своим правом и подадим апелляцию на решение комиссии. Дальше будет решать апелляционный комитет», – сообщили в «Химках».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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