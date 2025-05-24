«Химки» об отказе в выдаче лицензии для РПЛ: «Подадим апелляцию на решение комиссии»

«Химки» не согласны с отказом им в лицензии для РПЛ-2025/26.

Подмосковный клуб занял 12-е место в чемпионате России, но комиссия РФС по лицензированию отказала ему в праве выступать в высшей лиге в следующем сезоне.

«Мы воспользуемся своим правом и подадим апелляцию на решение комиссии. Дальше будет решать апелляционный комитет», – сообщили в «Химках».