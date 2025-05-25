Вера о «Химках»: «Я уважал клуб, но клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было»

Лукас Вера заявил, что его не уважали в «Химках».

Полузащитник подмосковного клуба дал интервью после матча 30-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:5).

«Что я могу сказать? Мы, как профессионалы, как игроки, сделали свою работу! Все, что зависит от нас, мы сделали. Я уважаю всех своих партнеров по команде, они все делали правильно. Да, результат нельзя назвать хорошим, но учитывая то, что происходило в последние недели, неудивительно, что все завершилось таким образом.

Беспокоят ли меня слухи о том, что мы можем не остаться в РПЛ из-за проблем с лицензией? Я спокоен, я профессионально к этому отношусь.

Все то время, что я здесь, я уважал клуб, но клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было», – сказал полузащитник «Химок».

Ранее сообщалось, что «Химкам» не выдали лицензию на участие в Мир РПЛ. Перед игроками клуба до сих пор не погасили всех долгов по зарплате.

В этом сезоне Вера провел 31 матч за «Химки», забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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