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Батчи о чемпионстве: «Краснодар» сделал историю – это подарок для президента клуба. Весь город заслужил это, фанаты стали героями матча!»

Жоау Батчи назвал титул «Краснодара» подарком Сергею Галицкому.

В субботу «быки» обыграли «Динамо» (3:0) в 30-м туре Мир РПЛ и впервые в истории стали чемпионами России. Краснодарцы на одно очко опередили «Зенит», который был чемпионом на протяжении шести предыдущих сезонов.

«Слишком много эмоций сейчас. Это невероятно! Мы сделали историю.

Просто представьте, впервые «Краснодар» завоевал чемпионство. Это подарок для президента клуба, для нас, потому что в прошлом году мы упустили победу в последнем матче, в этом году все наоборот.

Считаю, весь город заслужил это. Думаю, именно фанаты стали героями матча. Сейчас время наслаждаться моментом», – сказал полузащитник «Краснодара».

Я видел ликующий «Краснодар». Как нервничал Галицкий, плакал Кордоба и пел Кривцов

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41854 голоса
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЖоау Батчи
logoСергей Галицкий
Р-Спорт
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