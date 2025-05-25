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Семин о Мусаеве и чемпионстве «Краснодара»: «Скептики говорили, что он не доведет дело до конца, а оказалось, что это талантливый парень»

Юрий Семин назвал Мурада Мусаева талантливым тренером.

41-летний специалист привел «Краснодар» к чемпионству в Мир РПЛ.

«Впечатления — потрясающие, у «Краснодара» была такая поддержка на трибунах и такая самоотдача игроков. Команда закономерно стала чемпионом, потому что более ровно прошла чемпионат, поскольку практически все время лидировала. 

Хочу отметить колоссальную работу президента клуба — Сергея Николаевича Галицкого. Он 17 лет строил эту команду, она всегда была хорошая, но успех пришел сегодня. 

Отдельные скептики говорили про Мусаева, что он не доведет это дело до конца, а оказалось, что это талантливый парень. И в этой ситуации он достиг невероятной победы. 

Можно восхищаться структурой, клубом и болельщиками. Это замечательно для нашего футбола, что есть еще один чемпион. Для всего российского футбола это очень хороший знак», — сказал бывший тренер «Локомотива».

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41784 голоса
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМурад Мусаев
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Семин
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