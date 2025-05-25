Семин о Мусаеве и чемпионстве «Краснодара»: «Скептики говорили, что он не доведет дело до конца, а оказалось, что это талантливый парень»

Юрий Семин назвал Мурада Мусаева талантливым тренером.

41-летний специалист привел «Краснодар» к чемпионству в Мир РПЛ .

«Впечатления — потрясающие, у «Краснодара » была такая поддержка на трибунах и такая самоотдача игроков. Команда закономерно стала чемпионом, потому что более ровно прошла чемпионат, поскольку практически все время лидировала.

Хочу отметить колоссальную работу президента клуба — Сергея Николаевича Галицкого. Он 17 лет строил эту команду, она всегда была хорошая, но успех пришел сегодня.

Отдельные скептики говорили про Мусаева , что он не доведет это дело до конца, а оказалось, что это талантливый парень. И в этой ситуации он достиг невероятной победы.

Можно восхищаться структурой, клубом и болельщиками. Это замечательно для нашего футбола, что есть еще один чемпион. Для всего российского футбола это очень хороший знак», — сказал бывший тренер «Локомотива».