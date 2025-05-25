Семин о Мусаеве и чемпионстве «Краснодара»: «Скептики говорили, что он не доведет дело до конца, а оказалось, что это талантливый парень»
41-летний специалист привел «Краснодар» к чемпионству в Мир РПЛ.
«Впечатления — потрясающие, у «Краснодара» была такая поддержка на трибунах и такая самоотдача игроков. Команда закономерно стала чемпионом, потому что более ровно прошла чемпионат, поскольку практически все время лидировала.
Хочу отметить колоссальную работу президента клуба — Сергея Николаевича Галицкого. Он 17 лет строил эту команду, она всегда была хорошая, но успех пришел сегодня.
Отдельные скептики говорили про Мусаева, что он не доведет это дело до конца, а оказалось, что это талантливый парень. И в этой ситуации он достиг невероятной победы.
Можно восхищаться структурой, клубом и болельщиками. Это замечательно для нашего футбола, что есть еще один чемпион. Для всего российского футбола это очень хороший знак», — сказал бывший тренер «Локомотива».