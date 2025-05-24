Станкович о «Спартаке»: «Жаль, что не удалось добиться целей. Хочу трансформировать неуспех этого сезона в правильную спортивную злость. Мы показали, что способны на многое»
Деян Станкович огорчен, что «Спартак» не достиг поставленных целей.
«Сегодня все прошло хорошо. Жаль, что не удалось добиться тех целей, которые мы ставили.
Я хочу трансформировать неуспех этого сезона в правильную спортивную злость, чтобы в следующем сезоне добиться успехов. Мы показали, что команда способна на многое. Я уверен по поводу предстоящего сезона. Ребята должны продолжать забивать и приносить нам пользу.
Со мной была моя семья, чтобы вместе поблагодарить болельщиков за этот сезон и за поддержку. Она была невероятной», – сказал главный тренер «Спартака» после разгрома «Химок» (5:0).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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