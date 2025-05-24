Станкович о неудачах «Спартака»: «Дело в психологии. Абстрактный пример: видим классного игрока, покупаем, но характер нельзя купить. Будем принимать решения, о которых скоро узнаете»

Деян Станкович объяснил причины спада «Спартака» весной.

– «Спартак» выиграл последние два матча, когда команда уже не боролась за титул. Но важные матчи с ЦСКА и «Ростовом» проиграли. Психология?

– Я уверен, что дело в психологии. Но оговорюсь, что никого я не обвиняю и беру ответственность на себя. Если ты играешь в большом клубе, то ты должен жить с давлением, справляться с ним. Необходимо работать именно в таких условиях.

Возьмем абстрактный пример: мы видим классного футболиста, покупаем его. Но характер нельзя купить. В важных играх важны волевые качества. Я не видел матч «Краснодара », но и там такие моменты могли быть.

Я понимаю, что такое давление. Мы будем принимать решения в клубе, о которых вы скоро узнаете, – сказал главный тренер «Спартака ».

Аномалия Станковича: лучшая оборона в XXI веке, очков больше, чем у Абаскаля