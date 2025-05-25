Станкович о «Спартаке»: «Стакан наполовину полон, не тот случай, когда нужно все отбросить. Происходящее на поле не отражает цифр, с «Ростовом» наиграли на 4 гола, но проиграли»

Деян Станкович верит в прогресс «Спартака» в следующем сезоне.

– Мы завершили сезон. Это стакан, который полон наполовину. Мы должны были сделать больше. Есть хорошие моменты, это не тот случай, когда нужно все отбросить. Нам нужно работать. У нас хорошая команда. Были ошибки, мои ошибки, где‑то не везло.

Мы стали четвертыми, в следующем сезоне мы будем лучше, я уверен.

– По ожидаемым очкам и голам вы заняли первое место, опережая «Краснодар». Почему так произошло? Чего не хватило весной?

– То, что происходит на поле, не отражает цифр. С «Ростовом » мы наиграли на четыре гола, но проиграли. Как это исправлять? Мы должны работать над тем, чтобы не допускать моменты у своих ворот.

Есть и моя вина, я принимаю свои ошибки. Но я и признаю свои заслуги. Это честный подход: были плюсы и минусы.

У Жозе Моуринью есть цитата по поводу статистики. Она нецензурная, я не буду ее приводить. Можно иметь преимущество, но если ты пропустил, то проиграл, – сказал главный тренер «Спартака ».