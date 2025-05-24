Корнеев о Станковиче: «Полный тренерский провал. Нужно уметь руководить командой, а не в соплях бегать по полю. Назовите хоть одного игрока, который прибавил при нем»
Игорь Корнеев назвал провальной работу Деяна Станковича.
«Спартак» занял четвертое место в Мир РПЛ.
– Я не знаю, какой опыт должен помочь. По‑моему, он точно не справился. Нам говорили, что это опытный тренер. Тогда должна быть какая‑то ясность в определении основного состава.
Нужно уметь делать качественные замены. Умение руководить командой в течение игры, а не в соплях бегать по кромке поля и всех осуждать… По‑моему, это полный тренерский провал.
Жестко? Иногда такое происходит. Назовите хоть одного игрока, который прибавил при Станковиче.
– Умяров и был всегда такой. Угальде выстрелил, но потом что произошло? На 15 матчей пропал.
– Маркиньос.
– Маркиньос приехал готовым. Нет ни одного игрока, который реально прибавил, – заявил бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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