Корнеев о Станковиче: «Полный тренерский провал. Нужно уметь руководить командой, а не в соплях бегать по полю. Назовите хоть одного игрока, который прибавил при нем»

Игорь Корнеев назвал провальной работу Деяна Станковича.

«Спартак » занял четвертое место в Мир РПЛ .

– Я не знаю, какой опыт должен помочь. По‑моему, он точно не справился. Нам говорили, что это опытный тренер. Тогда должна быть какая‑то ясность в определении основного состава.

Нужно уметь делать качественные замены. Умение руководить командой в течение игры, а не в соплях бегать по кромке поля и всех осуждать… По‑моему, это полный тренерский провал.

Жестко? Иногда такое происходит. Назовите хоть одного игрока, который прибавил при Станковиче .

– Умяров, Угальде.

– Умяров и был всегда такой. Угальде выстрелил, но потом что произошло? На 15 матчей пропал.

– Маркиньос.

– Маркиньос приехал готовым. Нет ни одного игрока, который реально прибавил, – заявил бывший полузащитник сборной России.