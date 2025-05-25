Аморим об «МЮ»: «Проблемы оказались глубже, чем я думал. Все отделы меняются, поэтому у нас такой год. Становится лучше, но из-за плохих результатов вы этого не видите»
Рубен Аморим признался, что недооценивал проблемы «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер ответил на вопрос, были ли проблемы «Юнайтед» серьезнее, чем он предполагал, когда ему предложили работу в клубе.
«Да, проблемы оказались глубже, чем я думал. Я могу наблюдать и чувствовать это во время тренировок в Каррингтоне, во всей нашей организации. Дело не в проблемах, а в стабильности в клубе.
Все меняются, все отделы меняются, поэтому у нас такой год. Мы пытаемся сделать все за 6 месяцев, поэтому все стало сложнее.
Но я думаю, что мы делаем некоторые шаги для улучшения ситуации. Вы этого не видите, потому что результаты настолько плохие, но становится лучше, это я вам гарантирую», – сказал Аморим.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
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