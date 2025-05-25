Аморим об «МЮ»: «Проблемы оказались глубже, чем я думал. Все отделы меняются, поэтому у нас такой год. Становится лучше, но из-за плохих результатов вы этого не видите»

Рубен Аморим признался, что недооценивал проблемы «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер ответил на вопрос, были ли проблемы «Юнайтед » серьезнее, чем он предполагал, когда ему предложили работу в клубе.

«Да, проблемы оказались глубже, чем я думал. Я могу наблюдать и чувствовать это во время тренировок в Каррингтоне, во всей нашей организации. Дело не в проблемах, а в стабильности в клубе.

Все меняются, все отделы меняются, поэтому у нас такой год. Мы пытаемся сделать все за 6 месяцев, поэтому все стало сложнее.

Но я думаю, что мы делаем некоторые шаги для улучшения ситуации. Вы этого не видите, потому что результаты настолько плохие, но становится лучше, это я вам гарантирую», – сказал Аморим .