Аморим о том, жалеет ли, что возглавил «МЮ» по ходу сезона: «Мы избежали многих ошибок, которые могли бы произойти в следующем сезоне»

Рубен Аморим ответил на вопрос о том, не жалеет ли о том, что возглавил «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. Перед заключительным туром АПЛ манкунианцы находятся на 16-й позиции в турнирной таблице.

Португалец возглавил команду по ходу сезона, заменив Эрика тен Хага.

Рубена Аморима спросили о том, жалеет ли он о том, что согласился на работу в «Манчестер Юнайтед » в середине сезона.

«На данный момент я очень рад, что возглавил команду за шесть месяцев до следующего сезона.

Мы избежали многих ошибок, которые могли бы произойти в следующем сезоне. Мы избежали множество сложностей», – сказал Аморим.