Аморим сообщил игрокам, что остается в «МЮ». У команды 16 побед в 41 матче при Рубене
Рубен Аморим продолжит работать в «Манчестер Юнайтед».
Ранее главный тренер заявлял, что готов уйти в том случае, если «руководство и фанаты почувствуют», что он не тот, кто нужен команде.
По сведениям The Athletic, сегодня португалец проинформировал футболистов о том, что остается на следующий сезон.
Аморим работает в «МЮ» с ноября 2024 года. Под его руководством команда выиграла 16 из 41 матча и идет на 16-м месте в АПЛ.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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