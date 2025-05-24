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Аморим сообщил игрокам, что остается в «МЮ». У команды 16 побед в 41 матче при Рубене

Рубен Аморим продолжит работать в «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер заявлял, что готов уйти в том случае, если «руководство и фанаты почувствуют», что он не тот, кто нужен команде.

По сведениям The Athletic, сегодня португалец проинформировал футболистов о том, что остается на следующий сезон.

Аморим работает в «МЮ» с ноября 2024 года. Под его руководством команда выиграла 16 из 41 матча и идет на 16-м месте в АПЛ.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
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