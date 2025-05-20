Вагнер Лав о Путине: «Отличный президент, но не совсем хороший игрок. Быть лидером нации очень сложно, даже Газзаев на него не похож»
Вагнер Лав положительно отозвался о президенте РФ Владимире Путине.
– Кто из российских футболистов похож на Владимира Путина?
– Он отличный президент, но не совсем хороший игрок, ха-ха.
Руководить страной, быть лидером нации – очень сложное дело. Поэтому невозможно сравнивать, что делает президент и что делают футболисты. Даже Газзаев не похож на Путина, – сказал экс-форвард ЦСКА.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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