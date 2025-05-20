  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вагнер Лав о Путине: «Отличный президент, но не совсем хороший игрок. Быть лидером нации очень сложно, даже Газзаев на него не похож»
38

Вагнер Лав о Путине: «Отличный президент, но не совсем хороший игрок. Быть лидером нации очень сложно, даже Газзаев на него не похож»

Вагнер Лав положительно отозвался о президенте РФ Владимире Путине.

– Кто из российских футболистов похож на Владимира Путина?

– Он отличный президент, но не совсем хороший игрок, ха-ха.

Руководить страной, быть лидером нации – очень сложное дело. Поэтому невозможно сравнивать, что делает президент и что делают футболисты. Даже Газзаев не похож на Путина, – сказал экс-форвард ЦСКА.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура29821 голос
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoВагнер Лав
Политика
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Путин
logoВалерий Газзаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вагнер Лав о самых веселых партнерах в ЦСКА: «Василий Березуцкий! Гусев – русский бразилец, знал все классные тусовки в Москве»
918 мая, 12:38
Вагнер Лав о приеме ЦСКА у Путина в 2005-м: «Запах перегара от игроков был жесткий. Мы с Карвальо не понимали, что происходит, думали только о стакане воды»
917 мая, 12:15
Вагнер Лав о чеканке мяча с Путиным в 2005-м: «Хотел сказать: «Хорошо, что вы президент, а не футболист». Ха-ха! Но шанса поговорить не было. Привнес немного позитива»
5417 мая, 11:05
Главные новости
«Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ». Медведев о слухах об уходе из «Зенита»
144 минуты назад
Аршавин опроверг, что станет лицом российского производителя чипсов за 20 млн рублей: «Бред, забудьте. Никто ничего не предлагал»
413 минут назад
Митрофанов сменит Медведева, если «Зенит» не станет чемпионом. Генсеком РФС будет Наиль Измайлов («ФНЛ с Ильевым»)
2520 минут назад
Тошич о поведении Станковича: «Тяжело, когда у команды не получается победить. Деян не может контролировать эмоции, если ощущает несправедливость»
428 минут назад
Аршавин о США: «Слышал, там суперские дороги, но в Нью-Йорке ямы есть. В Москве лучше»
5654 минуты назад
Неймар заплел дреды
36сегодня, 16:30Фото
«МЮ» хочет купить Дьокереша после Куньи. У «ПСЖ» был интерес к форварду, но Энрике не хочет усиления этой позиции (L’Équipe)
33сегодня, 16:16
Тест про тезок в футболе: из каких клубов эти Коулы?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Аршавин о словах Дзюбы, что он не лидер: «Не надо говорить то, что ты не знаешь. Я – и не лидер, как это может быть?»
65сегодня, 15:57
«Я не клоун и никогда им не буду независимо от результата финала ЛЕ». Постекоглу – журналисту перед матчем с «МЮ» на вопрос о тонкой грани между позором и историей
8сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Химки» могут получить финансовые гарантии от «Автодора» на следующий сезон. Для этого клуб должен погасить долги (Иван Карпов)
28 минут назад
«Брайтон» бесплатно подпишет Боскальи. Контракт защитника ПСВ истекает
133 минуты назад
Постекоглу о трех победах «Тоттенхэма» над «МЮ» в сезоне: «Это финал Лиги Европы, и такие вещи неважны. Мы не знаем, как игроки отреагируют на такое большое событие»
342 минуты назад
Радимов о составе «Ростова» на матч с «Зенитом: «Где обкатывать молодежь, если не в официальных матчах? Имели право – турнирная ситуация позволяет, молодые выглядят хорошо»
1252 минуты назад
Эми Мартинес интересен «МЮ» и «Атлетико». «Астон Вилла» просит за голкипера 40 млн фунтов
10сегодня, 16:22
Генсек РФС Митрофанов допустил проведение матча с Аргентиной: «Идут переговоры с разными командами, в том числе такого уровня. Но есть много сложных моментов»
3сегодня, 16:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Шабаба», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в среду
сегодня, 16:03Live
Семшов о словах Тикнизяна: «Могу понять Наира – был одним из ведущих, а сейчас сидит на лавке. Надо вернуться в историю с несостоявшимся переходом в «Зенит»
2сегодня, 15:54
Аршавин о гонке бомбардиров в РПЛ: «Угальде проиграет, думаю. Даку в последней игре «Оренбургу» три забьет – с пенальти, со стандарта и еще убежит»
7сегодня, 15:44
Невилл назвал Салаха лучшим игроком сезона в АПЛ, Нуну – лучшим тренером, Льюиса-Скелли – лучшим молодым футболистом
2сегодня, 15:35