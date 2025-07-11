Паредес вернулся в «Бока Хуниорс» из «Ромы» за 300 000 евро. Презентацию хавбека посетили более 50 тысяч болельщиков

«Бока Хуниорс» объявили о возвращении хавбека Леандро Паредеса.

По данным Transfermarkt, клуб из Буэнос-Айреса заплатил за 31-летнего игрока «Роме» 300 тысяч евро и подписал с ним контракт до 31 декабря 2028 года.

Презентацию футболиста сборной Аргентины на «Бомбонере» посетили более 50 тысяч болельщиков.

Паредес уже выступал за «Боку » с 2010 по 2013 год. За «Рому» экс-полузащитник «Зенита» и «ПСЖ» провел последние 4 сезона, забив 13 голов в 135 матчах.

Изображение: BocaJrsOficial